Игрока в FIFA выгнали из команды из-за шутки о трагедии на «Хиллсборо»

Team Envy объявила об увольнении игрока в FIFA Джоша «Jablett» Аблетта, который ранее высмеивал жертв трагедии на «Хиллсборо».

При обсуждении трагедии 89-го года в личной переписке игрок оскорбительно отозвался о жертвах. Он написал «Fuck the 96», что является отсылкой к количеству погибших в инциденте. Также игрок собирался создать команду в FIFA с намеком на количество смертей на «Хиллсборо».

Напомним, трагедия произошла в 1989 году на стадионе «Хиллсборо» во время матча «Ливерпуля» и «Ноттингем Фореста». Из-за давки на стадионе погибли 96 болельщиков.

Организация Team Envy заявила, что серьезно относится к к комментариям и поведению своих игроков. Именно поэтому она решила прекратить сотрудничество с Аблеттом.

Сам игрок никак не прокомментировал ситуацию и скрыл свой твиттер-аккаунт.

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