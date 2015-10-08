В NHL 19 добавили магнитогорский «Металлург»

EA Sports добавила в NHL 19 «Металлург».

Магнитогорский клуб появился в игре как участник Кубка Шпенглера. До этого в NHL 19 не было ни одной российской команды.

Также в игре появились еще 5 участников турнира – «Давос» (Швейцария), «Нюрнберг Айс Тайгерс» (Германия), «КалПа» (Финляндия), «Оцеларжи» (Чехия) и сборная Канады, составленная в основном из игроков, выступающих в Европе.

Полный список игроков «Металлурга» в NHL19

Вратари: Артем Загидулин, Василий Кошечкин.

Защитники: Виктор Антипин, Алексей Береглазов, Евгений Бирюков, Иван Верещагин, Яков Рылов, Дмитрий Зайцев.

Нападающие: Сергей Мозякин, Мэтт Эллисон, Деннис Расмуссен, Павел Варфоломеев, Ник Шор, Андрей Чибисов, Николай Кулемин, Роман Любимов, Ииро Пакаринен, Евгений Тимкин, Владислав Калетник, Никита Язьков.

Кубок Шпенглера пройдет с 26 по 31 декабря в швейцарском Давосе, в нем примут участие шесть команд.

NHL 19 вышла на PlayStation 4 и Xbox One 14 сентября.

Рецензия на NHL 19

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