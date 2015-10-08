Наверх

    Чемпион мира по FIFA 18: «Предпочел бы, чтобы игра была больше похожа на настоящий футбол»

    Теги FIFA 18 FIFA 19 Игры

    Аравиец Моссад «MSdossary» Альдоссари из команды Rogue выиграл FUT Champions Cup 2018, прошедший в Лондоне с 14 по 16 декабря, и заработал 40 тысяч долларов.

    После турнира игрок признался, что несмотря на успехи в FIFA 19, ему больше нравится прошлогодняя часть футбольного симулятора.

    «Я предпочитаю FIFA 18. Возможно, потому, что в этой игре я стал чемпионом мира. Если честно, мне хотелось бы, чтобы FIFA больше походила на реальный футбол, чтобы не было выбора момента удара. Я все еще чемпион в FIFA 19 и вполне справляюсь с этой особенностью геймплея, но лучше бы ее не было. [...]

    Я думаю, это не Counter-Strike и не PUBG – скорость реакции не должна играть здесь такую роль – это FIFA. Люди хотят видеть настоящую игру – чтобы то, что происходит в игре, было похоже на настоящий матч», – считает Альдоссари.

    Летом 2018-го MSdossary выиграл чемпионат мира по FIFA 18 – FIFA eWorld Cup 2018. Главный приз составил 250 тысяч долларов.

    Выбор момента удара – одно из нововведений FIFA 19. Многие профессиональные игроки уже высказались против этого.

    Игроки в FIFA требуют убрать выбор момента удара. Это ломает баланс

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на cyber.sports.ru

    Если у вас был аккаунт на Sports.ru,
    вы можете зайти через него.

    Через несколько секунд вы узнаете, почему cyber.sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться