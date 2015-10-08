Чемпион мира по FIFA 18: «Предпочел бы, чтобы игра была больше похожа на настоящий футбол»

Аравиец Моссад «MSdossary» Альдоссари из команды Rogue выиграл FUT Champions Cup 2018, прошедший в Лондоне с 14 по 16 декабря, и заработал 40 тысяч долларов.

После турнира игрок признался, что несмотря на успехи в FIFA 19, ему больше нравится прошлогодняя часть футбольного симулятора.

«Я предпочитаю FIFA 18. Возможно, потому, что в этой игре я стал чемпионом мира. Если честно, мне хотелось бы, чтобы FIFA больше походила на реальный футбол, чтобы не было выбора момента удара. Я все еще чемпион в FIFA 19 и вполне справляюсь с этой особенностью геймплея, но лучше бы ее не было. [...]

Я думаю, это не Counter-Strike и не PUBG – скорость реакции не должна играть здесь такую роль – это FIFA. Люди хотят видеть настоящую игру – чтобы то, что происходит в игре, было похоже на настоящий матч», – считает Альдоссари.

Летом 2018-го MSdossary выиграл чемпионат мира по FIFA 18 – FIFA eWorld Cup 2018. Главный приз составил 250 тысяч долларов.

Выбор момента удара – одно из нововведений FIFA 19. Многие профессиональные игроки уже высказались против этого.

Игроки в FIFA требуют убрать выбор момента удара. Это ломает баланс