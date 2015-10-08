Вышла условно-бесплатная версия PES 2019

Konami выпустила условно-бесплатную версию Pro Evolution Soccer 2019 – PES 2019 Lite.

В ней есть неограниченный доступ к режиму myClub (аналог Ultimate Team из FIFA) и ко всем новым избранным игрокам, на чьи способности влияет то, как они играли на прошлой неделе. Также в версию Lite вошла функция модификации команд, игроков, стадионов и формы.

PES 2019 вышла 30 августа на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, в игре эксклюзивно представлена российская премьер-лига. В Steam полная версия PES 2019 стоит 1999 рублей.

В PES наконец-то нормальный онлайн-режим. Он лучше FIFA Ultimate Team?

В PES 2019 можно поиграть за Бекхэма. Ему 43, но он все еще полезен