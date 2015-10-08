Игрок в Hearthstone заключил контракт с производителем пива Miller Lite

Американский игрок в Hearthstone и стример Конг «StrifeCro» Шу из команды Sentinels сообщил о заключении спонсорского контракта с производителем пива Miller Lite.

StrifeCro профессионально играет в Hearthstone с 2013 года. Помимо Sentinels он также выступал за Liquid Value, Cloud9 и Phoenix1.

В январе 2018 года Шу выиграл GEICO Hearthstone Showdown – Pro vs Amateur, а в июне 2017-го занял 3-4-е место на SeatStory Cup VII. За свою карьеру он выиграл более 67 тысяч долларов призовых.

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