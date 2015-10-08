Пользователи YouTube посмотрели 50 млрд часов игровых видео в 2018-м

Глава YouTube Gaming Райан Уайатт отчитался об успехах игрового раздела в 2018 году.

«200 миллионов зарегистрированных пользователей смотрят игровой контент каждый день. Мы пересекли значимую отметку – 50 миллиардов часов просмотра игр в последние 12 месяцев», – рассказал Уайатт.

Venturebeat.com приводит сравнение: 200 миллионов превышает население Бразилии, а 50 миллиардов часов в год – больше, чем все граждане США проводят на работе.

YouTube Gaming — игровой подраздел хостинга, созданный в 2015 году. В сентябре 2018-го YouTube объявила о его перезапуске и переносе на основной видеопортал. Специальное приложение YouTube Gaming перестанут поддерживать в марте 2019-го.