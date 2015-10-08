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    Пике, Кьеллини и Ханни вошли в команду недели в FIFA 19

    Теги Джорджо Кьеллини Жерар Пике Диего Валери Миралем Сулеймани Ральф Фэрманн Пьер-Эмерик Обамеянг Хавьер Эрнандес Домагой Вида Симон Теродде Гастон Рамирес Жона Мартен Тьемуэ Бакайоко Даниэль Карвахаль Яго Аспас Серж Гнабри Тимо Вернер Джо Лолли Тэмми Абрахам Вальтер Бенитес Софьян Ханни Игор Ангуло Роберт Сков Джордан Торунарига FIFA 19 Игры

    EA Sports представила команду 12-й недели в FIFA 19.

    Разработчики выпустили улучшенные карточки 23 игроков, наиболее ярко проявивших себя на прошлой неделе. В их число вошли Джорджо Кьеллини, Жерар Пике, Пьер-Эмерик Обамеянг и Софьян Ханни.

    Основной состав команды недели

    Ральф Фэрманн («Шальке») – 85
    Джорджо Кьеллини («Ювентус») – 90
    Жерар Пике («Барселона») – 88
    Даниэль Карвахаль («Реал Мадрид») – 86
    Тьемуэ Бакайоко («Милан») – 83
    Диего Валери («Портленд Тимберс») – 85
    Серж Гнабри («Бавария») – 84
    Миралем Сулеймани («Янг Бойз») – 84
    Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») – 88
    Яго Аспас («Сельта») – 87
    Тимо Вернер («РБ Лейпциг») – 87

    Запасные

    Вальтер Бенитес («Ницца») – 81
    Домагой Вида («Бешикташ») – 81
    Гастон Рамирес («Сампдория») – 82
    Софьян Ханни («Спартак») – 81
    Жона Мартен («Страсбур») – 81
    Хавьер Эрнандес («Вест Хэм») – 82
    Симон Теродде («Кельн») – 81

    Резерв

    Джордан Торунарига («Герта») – 78
    Роберт Сков («Копенгаген») – 79
    Джо Лолли («Ноттингем Форест») – 78
    Тэмми Абрахам («Астон Вилла») – 80
    Игор Ангуло («Гурник Забже») – 78

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