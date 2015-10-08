Пике, Кьеллини и Ханни вошли в команду недели в FIFA 19

EA Sports представила команду 12-й недели в FIFA 19.
Разработчики выпустили улучшенные карточки 23 игроков, наиболее ярко проявивших себя на прошлой неделе. В их число вошли Джорджо Кьеллини, Жерар Пике, Пьер-Эмерик Обамеянг и Софьян Ханни.
Основной состав команды недели
Ральф Фэрманн («Шальке») – 85
Джорджо Кьеллини («Ювентус») – 90
Жерар Пике («Барселона») – 88
Даниэль Карвахаль («Реал Мадрид») – 86
Тьемуэ Бакайоко («Милан») – 83
Диего Валери («Портленд Тимберс») – 85
Серж Гнабри («Бавария») – 84
Миралем Сулеймани («Янг Бойз») – 84
Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») – 88
Яго Аспас («Сельта») – 87
Тимо Вернер («РБ Лейпциг») – 87
Запасные
Вальтер Бенитес («Ницца») – 81
Домагой Вида («Бешикташ») – 81
Гастон Рамирес («Сампдория») – 82
Софьян Ханни («Спартак») – 81
Жона Мартен («Страсбур») – 81
Хавьер Эрнандес («Вест Хэм») – 82
Симон Теродде («Кельн») – 81
Резерв
Джордан Торунарига («Герта») – 78
Роберт Сков («Копенгаген») – 79
Джо Лолли («Ноттингем Форест») – 78
Тэмми Абрахам («Астон Вилла») – 80
Игор Ангуло («Гурник Забже») – 78
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