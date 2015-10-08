Пике, Кьеллини и Ханни вошли в команду недели в FIFA 19

EA Sports представила команду 12-й недели в FIFA 19.

Разработчики выпустили улучшенные карточки 23 игроков, наиболее ярко проявивших себя на прошлой неделе. В их число вошли Джорджо Кьеллини, Жерар Пике, Пьер-Эмерик Обамеянг и Софьян Ханни.

Основной состав команды недели

Ральф Фэрманн («Шальке») – 85

Джорджо Кьеллини («Ювентус») – 90

Жерар Пике («Барселона») – 88

Даниэль Карвахаль («Реал Мадрид») – 86

Тьемуэ Бакайоко («Милан») – 83

Диего Валери («Портленд Тимберс») – 85

Серж Гнабри («Бавария») – 84

Миралем Сулеймани («Янг Бойз») – 84

Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») – 88

Яго Аспас («Сельта») – 87

Тимо Вернер («РБ Лейпциг») – 87

Запасные

Вальтер Бенитес («Ницца») – 81

Домагой Вида («Бешикташ») – 81

Гастон Рамирес («Сампдория») – 82

Софьян Ханни («Спартак») – 81

Жона Мартен («Страсбур») – 81

Хавьер Эрнандес («Вест Хэм») – 82

Симон Теродде («Кельн») – 81

Резерв

Джордан Торунарига («Герта») – 78

Роберт Сков («Копенгаген») – 79

Джо Лолли («Ноттингем Форест») – 78

Тэмми Абрахам («Астон Вилла») – 80

Игор Ангуло («Гурник Забже») – 78

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