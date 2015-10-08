Nike и Sony выпустят кроссовки в стиле первой PlayStation

Nike и Sony разработали кроссовки в стиле PlayStation.

За основу взята модель PG 2.5 баскетболиста «Оклахома-Сити» Пола Джорджа. Кроссовки украшены символами, изображенными на кнопках геймпада, разноцветными свушами, а на язычке левого ботинка находится логотип PlayStation One.

Это вторая коллаборация компаний – 10 февраля 2018 года была выпущена модель PG 2 Playstation, выполненная в стиле PlayStation 4.

Релиз состоится 1 декабря, пара кроссовок обойдется в 110 долларов.

Sony перевыпустит первую PlayStation. Там будут Metal Gear Solid, Final Fantasy и GTA