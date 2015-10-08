Кшиштоф Пентек: «Когда перешел в «Дженоа», включил PlayStation, чтобы узнать об одноклубниках»

Польский форвард «Дженоа» Кшиштоф Пентек рассказал, как знакомился со своими новыми одноклубниками с помощью PlayStation 4.

«Когда я перешел в «Дженоа», никто из моих новых одноклубников не знал меня, и я искренне надеялся на это. Я сказал себе: «Если они не знают, что я забил 21 гол и забивал почти в каждой игре, то, возможно, и защитники соперников этого не знают». Будучи для них неизвестным, я получил преимущество.

Хотя я тоже не знал своих одноклубников по «Дженоа». Когда перешел в этот клуб, включил PlayStation, чтобы узнать о них», – поделился Пентек.

Поляк перешел в «Дженоа» из «Краковии» летом 2018-го за 4,5 млн евро. На данный момент он является лучшим бомбардиром серии А с 9 голами в 12 матчах.