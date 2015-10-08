Наверх

    Кшиштоф Пентек: «Когда перешел в «Дженоа», включил PlayStation, чтобы узнать об одноклубниках»

    Теги Дженоа Кшиштоф Пентек Playstation 4 Игры

    Польский форвард «Дженоа» Кшиштоф Пентек рассказал, как знакомился со своими новыми одноклубниками с помощью PlayStation 4.

    «Когда я перешел в «Дженоа», никто из моих новых одноклубников не знал меня, и я искренне надеялся на это. Я сказал себе: «Если они не знают, что я забил 21 гол и забивал почти в каждой игре, то, возможно, и защитники соперников этого не знают». Будучи для них неизвестным, я получил преимущество.

    Хотя я тоже не знал своих одноклубников по «Дженоа». Когда перешел в этот клуб, включил PlayStation, чтобы узнать о них», – поделился Пентек.

    Поляк перешел в «Дженоа» из «Краковии» летом 2018-го за 4,5 млн евро. На данный момент он является лучшим бомбардиром серии А с 9 голами в 12 матчах.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на cyber.sports.ru

    Если у вас был аккаунт на Sports.ru,
    вы можете зайти через него.

    Через несколько секунд вы узнаете, почему cyber.sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться