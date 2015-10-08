УЕФА и EA Sports создадут киберспортивную лигу по FIFA 19

УЕФА и EA Sports анонсировали киберспортивную лигу по FIFA 19 – eChampions League.

Турнир будет состоять из трех этапов. В марте пройдет открытая квалификация, в которой определятся 64 участника для продолжения борьбы в закрытом отборе. Он пройдет в конце апреля.

8 лучших игроков второго этапа отправятся в Мадрид, где 31 мая пройдет финальный турнир.

Общий призовой фонд соревнования составит 280 тысяч долларов, победитель получит 100 тысяч. Все матчи пройдут на PlayStation 4.

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