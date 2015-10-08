На Android вышла игра, в которой Кокорин и Мамаев бьют стульями посетителей кофейни

Российская студия Grimwood Team выпустила мобильную игру Angry Chair.

Главными героями игры стали персонажи, похожие на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, они бьют стульями посетителей кофейни. Особенность геймплея заключается том, что бить нужно только тех, чьи фразы героям игры не нравятся – так можно получить больше очков.

«Данная игра создана исключительно в развлекательных целях и не преследует цели оскорбить кого-либо. Все персонажи вымышлены. [...] Данный симулятор создан исключительно как антидепрессивное средство для убийства свободного времени в укромном месте», – говорится в пресс-релизе студии.

Игра пока доступна только на Android, релиз на iOS состоится позже.