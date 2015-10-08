Кокорин из СИЗО ответил на письмо о киберспорте: «Мне бы сюда комп, я бы про-игроком стал уже»

Телеграм-канал Cyberslovo отправил письмо Кокорину в СИЗО с последними киберспортивными и футбольными новостями.

Александр Кокорин ответил, рассказав, что переживает за Na`Vi.

«Привет, спасибо за письмо. Я стараюсь в курсе всего быть. Я переживаю за Na`Vi. Саню «s1mple» знаю лично чуть-чуть. Переписываемся часто.

До этого в PUBG играл долго. Соскучился уже по играм, мне бы сюда комп, я бы про-игроком стал уже.

Странно, что Озила мало так смотрят. Жалко очень президента «Лестера». Жду новых новостей.

Все будет хорошо», – написал Кокорин.

Кирилл Кокорин вместе с братом Александром и Павлом Мамаевым помещены под стражу до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство» за нападение на людей.

Мобильный киберспорт растет с дикой скоростью. Почему я об этом не знаю?