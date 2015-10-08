Red Dead Redemption 2 заработала 725 млн долларов в первые выходные. Это больше последних «Мстителей»

Red Dead Redemption 2 стала самым успешным запуском продукта развлекательной индустрии в 2018 году.

За первые три дня розничных продаж вестерн Rockstar заработал 725 млн долларов, обойдя по этому показателю фильм «Мстители: Война бесконечности» (640 млн долларов).

Единственным продуктом в истории, который за то же время заработал больше, остается Grand Theft Auto V, вышедшая в 2013 году (более миллиарда долларов).

Red Dead Redemption 2 вышла 26 октября на PlayStation 4 и Xbox One, в России игра стоит 4 тысячи рублей. Согласно коду мобильного приложения игры, Rockstar может выпустить версию для ПК.

Red Dead Redemption 2 – компьютерная игра в жанрах action-adventure и шутера от третьего лица с открытым миром в сеттинге Дикого Запада в конце 19 века.

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