Наверх

    Red Dead Redemption 2 заработала 725 млн долларов в первые выходные. Это больше последних «Мстителей»

    Теги Grand Theft Auto 5 Rockstar Games Red Dead Redemption 2 Игры

    Red Dead Redemption 2 стала самым успешным запуском продукта развлекательной индустрии в 2018 году.

    За первые три дня розничных продаж вестерн Rockstar заработал 725 млн долларов, обойдя по этому показателю фильм «Мстители: Война бесконечности» (640 млн долларов).

    Единственным продуктом в истории, который за то же время заработал больше, остается Grand Theft Auto V, вышедшая в 2013 году (более миллиарда долларов).

    Red Dead Redemption 2 вышла 26 октября на PlayStation 4 и Xbox One, в России игра стоит 4 тысячи рублей. Согласно коду мобильного приложения игры, Rockstar может выпустить версию для ПК.

    Red Dead Redemption 2 – компьютерная игра в жанрах action-adventure и шутера от третьего лица с открытым миром в сеттинге Дикого Запада в конце 19 века.

    Подборка рецензий на Red Dead Redemption 2

    Разработчики RDR2 пожаловались на переработки через пасхалку

    Опрос

    Главная игра года для вас?

    776 голосов 3
    • God of War 4
      13%
    • Detroit: Become Human
      9%
    • Spider-Man
      6%
    • Assassin’s Creed Odyssey
      5%
    • Red Dead Redemption 2
      54%
    • Far Cry 5
      4%
    • Другой вариант (пишите в комментариях)
      9%

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на cyber.sports.ru

    Если у вас был аккаунт на Sports.ru,
    вы можете зайти через него.

    Через несколько секунд вы узнаете, почему cyber.sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться