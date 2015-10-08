Epic Games привлекла 1,25 млрд долларов инвестиций

Epic Games – разработчик Fortnite – привлекла 1,25 млрд долларов инвестиций.

В список инвесторов вошли KKR & Co., Vulcan Capital, Kleiner Perkins, Lightspeed Venture Partners, Iconiq Capital, Smash Ventures и материнская компания Team Liquid aXiomatic Gaming.

Владельцы ценных бумаг aXiomatic Gaming – миллиардер Дэвид Рубенштейн, владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан и его управляющий партнер Кертис Полк.

Fortnite вышла 26 сентября 2017 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One. На iOS игра вышла 2 апреля 2018 года, на Nintendo Switch – 12 июня, а на Android – 9 августа.

За 200 дней после релиза Fortnite на iOS компания заработала на приложении 300 миллионов долларов.

Ежемесячно в Fortnite играют 40 миллионов человек.

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