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    Дрейк и менеджер Канье Уэста стали совладельцами 100 Thieves

    Теги бизнес Киберспорт Игры

    Рэпер Обри Дрейк Грэм и менеджер Канье Уэста Скутер Браун приобрели акции киберспортивной организации 100 Thieves и стали ее совладельцами.

    Общий объем инвестиций в клуб превысил 25 млн долларов. Сколько вложили Дрейк и Браун – неизвестно.

    Сообщается, что их привлек сам бренд 100 Thieves. С 2016 года клуб выпустил четыре линии одежды, которые быстро раскупили поклонники.

    Команда 100 Thieves по League of Legends заняла 9-12-е место на чемпионате мира в Корее.

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