Наверх

    В FIFA 19 на ПК улучшили игру вратарей

    Теги FIFA 19 Игры

    Комьюнити-менеджер Electronic Arts с ником EA_Andy рассказал о нововведениях, которые появились в версии FIFA 19 для ПК с новым патчем.

    Изменения в геймплее:

    – теперь план на игру можно изменить в меню паузы по ходу матча. Он не будут сохраняться после завершения игры;

    – если во время матча вы меняете расстановку игроков и у вас включен сбалансированный план на игру, то изменения сохранятся и при других планах (работает только при сбалансированном плане).

    Ошибки прошлой версии, которые были исправлены:

    – вратарь иногда не поднимал мяч, который лежал рядом;

    – вратарь начинал вести мяч за пределами штрафной, когда его прессинговал нападающий. Теперь он просто выносит мяч;

    – голкипера невозможно было контролировать, когда он покидал ворота;

    – вратарь не прыгал за мячом, когда его контролировал игрок;

    – удары издалека получались нереалистично сильными;

    – во время ввода мяча из аута игроку приходилось ждать, пока голкипер вернется в ворота.

    Также разработчики скорректировали удары, при которых футболист полностью отрывается от земли (например, бисиклета). Теперь они более реалистичны и лучше анимированы.

    С полным списком изменений и нововведений можно ознакомиться по ссылке.

    Игрок в FIFA 19 случайно повторил легендарное видео с Роналдиньо

    Автогол Алиссона в FIFA 19, который почти невозможно повторить в реальности

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на cyber.sports.ru

    Если у вас был аккаунт на Sports.ru,
    вы можете зайти через него.

    Через несколько секунд вы узнаете, почему cyber.sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться