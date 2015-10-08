В FIFA 19 на ПК улучшили игру вратарей

Комьюнити-менеджер Electronic Arts с ником EA_Andy рассказал о нововведениях, которые появились в версии FIFA 19 для ПК с новым патчем.

Изменения в геймплее:

– теперь план на игру можно изменить в меню паузы по ходу матча. Он не будут сохраняться после завершения игры;

– если во время матча вы меняете расстановку игроков и у вас включен сбалансированный план на игру, то изменения сохранятся и при других планах (работает только при сбалансированном плане).

Ошибки прошлой версии, которые были исправлены:

– вратарь иногда не поднимал мяч, который лежал рядом;

– вратарь начинал вести мяч за пределами штрафной, когда его прессинговал нападающий. Теперь он просто выносит мяч;

– голкипера невозможно было контролировать, когда он покидал ворота;

– вратарь не прыгал за мячом, когда его контролировал игрок;

– удары издалека получались нереалистично сильными;

– во время ввода мяча из аута игроку приходилось ждать, пока голкипер вернется в ворота.

Также разработчики скорректировали удары, при которых футболист полностью отрывается от земли (например, бисиклета). Теперь они более реалистичны и лучше анимированы.

С полным списком изменений и нововведений можно ознакомиться по ссылке.

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