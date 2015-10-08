Goldman Sachs: к 2022 году киберспорт обгонит НБА по размеру аудитории

Инвестиционный банк Goldman Sachs опубликовал инфографику и подробный отчет о киберспортивной индустрии.

Телеграм-канал «Киберспорт | Индустрия» привел основные тезисы отчета:

— к 2022 году объем рынка киберспорта достигнет 3 млрд долларов;

— медиаправа в 2022 году обгонят спонсорство по объему в структуре доходов и достигнут 40%;

— по данным Goldman Sachs, за 2018 год объем венчурных инвестиций в киберспорт составил 1,4 млрд долларов, показав рост на 90% по сравнению с 2017 годом;

— киберспортивная аудитория на YouTube и Twitch уже больше, чем аудитория HBO, Netflix и ESPN вместе взятых. К 2022 году киберспорт обгонит НБА и НФЛ по размеру аудитории;

— также Goldman Sachs наблюдает «эффект Манимейкера» в части аудитории киберспорта. Имеется в виду парадигма «каждый может победить», за счет которой когда-то набирал популярность онлайн-покер;

— проникновение киберспорта в Азии составляет всего около 5%, однако эти 5% составляют 50% мировой зрительской аудитории киберспорта.