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    Goldman Sachs: к 2022 году киберспорт обгонит НБА по размеру аудитории

    Теги НБА бизнес НФЛ Киберспорт Twitch YouTube Киберспорт Бизнес Игры

    Инвестиционный банк Goldman Sachs опубликовал инфографику и подробный отчет о киберспортивной индустрии.

    Телеграм-канал «Киберспорт | Индустрия» привел основные тезисы отчета: 

    — к 2022 году объем рынка киберспорта достигнет 3 млрд долларов;

    — медиаправа в 2022 году обгонят спонсорство по объему в структуре доходов и достигнут 40%;

    — по данным Goldman Sachs, за 2018 год объем венчурных инвестиций в киберспорт составил 1,4 млрд долларов, показав рост на 90% по сравнению с 2017 годом;

    — киберспортивная аудитория на YouTube и Twitch уже больше, чем аудитория HBO, Netflix и ESPN вместе взятых. К 2022 году киберспорт обгонит НБА и НФЛ по размеру аудитории;

    — также Goldman Sachs наблюдает «эффект Манимейкера» в части аудитории киберспорта. Имеется в виду парадигма «каждый может победить», за счет которой когда-то набирал  популярность онлайн-покер;

    — проникновение киберспорта в Азии составляет всего около 5%, однако эти 5% составляют 50% мировой зрительской аудитории киберспорта.

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