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    Депутат Госдумы: «Нужно запрещать сайты о компьютерных играх, чтобы молодежь не ломала себе психику»

    Теги Dota 2 Другие

    Депутат Государственной думы от «Единой России» Евгений Марченко считает, что видеоигры провоцируют молодежь на преступления.

    Такой вывод он сделал после трагедии в Керчи. 17 октября в политехническом колледже в Керчи взорвалась бомба, нападавший открыл огонь из ружья по ученикам и преподавателям.

    Следствие считает, что нападение устроил ученик колледжа.

    «Надо закрывать сайты в интернете, связанные с компьютерными играми. Нужно запрещать их и закрывать, чтобы молодежь не ломала себе психику. Роскомнадзор уже запретил «группы смерти» и группы руферов. Точно так же нужно поступать и с играми», — заявил Марченко.

    До этого депутат предлагал запретить группу «Ленинград» за пропаганду алкоголя и насилия.

    «Это игра, где ты убиваешь зомби или сам зомби». Доту связали с трагедией в Керчи

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