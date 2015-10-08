Депутат Госдумы: «Нужно запрещать сайты о компьютерных играх, чтобы молодежь не ломала себе психику»

Депутат Государственной думы от «Единой России» Евгений Марченко считает, что видеоигры провоцируют молодежь на преступления.

Такой вывод он сделал после трагедии в Керчи. 17 октября в политехническом колледже в Керчи взорвалась бомба, нападавший открыл огонь из ружья по ученикам и преподавателям.

Следствие считает, что нападение устроил ученик колледжа.

«Надо закрывать сайты в интернете, связанные с компьютерными играми. Нужно запрещать их и закрывать, чтобы молодежь не ломала себе психику. Роскомнадзор уже запретил «группы смерти» и группы руферов. Точно так же нужно поступать и с играми», — заявил Марченко.

До этого депутат предлагал запретить группу «Ленинград» за пропаганду алкоголя и насилия.

«Это игра, где ты убиваешь зомби или сам зомби». Доту связали с трагедией в Керчи