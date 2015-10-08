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    В FIFA 19 фанаты «Арсенала» освистывают Фабрегаса

    Теги Франсеск Фабрегас Арсенал натив FIFA 2018 Другие

    В FIFA 19 обнаружили любопытную деталь: фанаты лондонского «Арсенала» не любят Франсеска Фабрегаса.

    Когда «Челси» играет с «Арсеналом» на «Эмирейтс» и Фабрегас касается мяча, болельщики начинают его освистывать. Стоит отметить, что гнев болельщиков «Арсенала» не прекращается, даже если Фабрегас играет за другие команды в FIFA. Если Фабрегас выступает за «Арсенал», то свиста в его адрес нет.

    Испанец выступал за «Арсенал» с 2003 по 2011 год, в 2008-м он стал капитаном команды. Потом Фабрегас перешел в «Барселону», откуда в 2014-м перебрался в «Челси».

    Игрок в FIFA 19 случайно повторил легендарное видео с Роналдиньо

    La afición del Arsenal silbando a Cesc Fabregas cada vez que toca el balón... #FIFA19 #PS4share pic.twitter.com/Wo6AsY8MkM

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