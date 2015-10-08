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    В FIFA 19 нашли баг, позволяющий получить миллиард фунтов в режиме карьеры

    Теги FIFA Другие

    Автор YouTube-канала TheCbaGamer обнаружил в FIFA 19 баг, с помощью которого трансферный бюджет в режиме карьеры можно увеличить на миллиард фунтов.

    Для этого в первую очередь нужно симулировать все матчи до конца сезона. Потом необходимо увеличить зарплату одному из игроков вашей команды до 20-30 млн фунтов и симулировать остаток сезона.

    В начале нового сезона нужно обменять этого футболиста на игрока, выступающего на похожей позиции. После этого деньги будут добавлены на ваш счет.

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