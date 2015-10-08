Усэйна Болта могут добавить в FIFA 19, даже если его не подпишет клуб

С зимним обновление в FIFA 19 добавят Усэйна Болта, об этом сообщило издание FOX Sports со ссылкой на источник в EA Sports.

С августа восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике выступает за австралийский клуб «Сентрал Кост Мэринерс». 12 октября в матче против «Макартур Сауз Вест Юнайтед» в чемпионате страны он забил свои первые два гола в профессиональным футболе.

Однако клуб пока не подписал с Болтом полноценный контракт.

«Если «Сентрал Кост Мэринерс» подпишет Усэйна, то он автоматически будет включен в зимнее обновление или в следующий крупный патч. Но если нет, то, возможно, его добавят как свободного агента. [...]

Да, также он будет самым быстрым игроком в FIFA», – рассказал источник FOX Sports в ЕА.

Как могла бы выглядеть карточка Болта

Дебютные голы Болта