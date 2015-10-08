Елена Исинбаева: «Киберспорт есть и будет, его не получится не признавать»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поделилась мыслями о киберспорте.
«Побывала на форуме «Олимпизм в действии», послушала обсуждение тем, которые здесь поднимались. Самой интересной для меня оказалась тема будущего места киберспорта в олимпийском движении.
В свое время я немного неверно выразилась, неправильно донесла свою мысль по этому вопросу. Сегодня, конечно, популярность этих видов спорта растет и, скорее всего, не получится их не признавать, так что Esports есть и будет, это точно», – сказала Исинбаева.
Киберспорт перспективнее футбола. Даже если не попадет на Олимпиаду
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