EA Sports убрала изображения Роналду из социальных сетей

EA Sports прокомментировала обвинение Криштиану Роналду в изнасиловании.

«Мы видели соответствующий доклад, в котором подробно изложены обвинения против Криштиану Роналду.

Внимательно следим за ситуацией, поскольку ожидаем, что спортсмены и наши послы будут вести себя в соответствии с ценностям EA», – заявила EA Sports.

Роналду является лицом последней игры компании – FIFA 19.

Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. Осенью 2018 года Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.

Позднее в твиттере EA Sports FIFA заменили баннер с изображением Роналду на логотип FIFA и отзывы о ней. Фотографии с Роналду также исчезли с сайта EA Sports, портрет игрока остался только на картинках с обложкой игры.

Представитель EA сообщил порталу Eurogamer, что компания обновляет баннеры в социальных сетях для определенных маркетинговых целей.

FIFA 19 великолепна. Пока не нажмешь «начать матч»

Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно