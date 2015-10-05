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    EA Sports убрала изображения Роналду из социальных сетей

    Теги Криштиану Роналду FIFA Electronic Arts Другие

    EA Sports прокомментировала обвинение Криштиану Роналду в изнасиловании.

    «Мы видели соответствующий доклад, в котором подробно изложены обвинения против Криштиану Роналду.

    Внимательно следим за ситуацией, поскольку ожидаем, что спортсмены и наши послы будут вести себя в соответствии с ценностям EA», – заявила EA Sports.

    Роналду является лицом последней игры компании – FIFA 19.

    Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. Осенью 2018 года Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.

    Позднее в твиттере EA Sports FIFA заменили баннер с изображением Роналду на логотип FIFA и отзывы о ней. Фотографии с Роналду также исчезли с сайта EA Sports, портрет игрока остался только на картинках с обложкой игры.

    Представитель EA сообщил порталу Eurogamer, что компания обновляет баннеры в социальных сетях для определенных маркетинговых целей.

    FIFA 19 великолепна. Пока не нажмешь «начать матч»

    Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно

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