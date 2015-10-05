У АПЛ появится турнир по FIFA 19. Финальный этап покажут по Sky Sports

Английская премьер-лига анонсировала турнир по FIFA 19 для жителей Великобритании – ePremier League (ePL).
Дебютный сезон стартует в январе 2019 года. В течение трех месяцев игроки не моложе 16 лет будут бороться за звание первого чемпиона ePL. Турнир будет состоять из трех этапов: онлайн-квалификации, клубного плей-офф и финальной стадии.
Регистрация участников откроется 3 декабря. Онлайн-отборы состоятся в январе и пройдут отдельно на PlayStation 4 и Xbox One. По их итогам каждый из 20 клубов АПЛ отберет себе по 32 игрока (по 16 на PS4 и Xbox One).
В клубном плей-офф, который пройдет в феврале-марте, определятся 40 сильнейших игроков турнира: по одному на PS4 и Xbox One от каждой команды.
В финальной стадии (28-29 марта) 40 участников сыграют на обеих платформах и выявят общего чемпиона.
Матчи заключительного этапа в прямом эфире покажет Sky Sports, также они будут транслироваться в социальных сетях АПЛ.
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