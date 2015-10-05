Наверх

    У АПЛ появится турнир по FIFA 19. Финальный этап покажут по Sky Sports

    Теги премьер-лига Англия FIFA Другие

    Английская премьер-лига анонсировала турнир по FIFA 19 для жителей Великобритании – ePremier League (ePL).

    Дебютный сезон стартует в январе 2019 года. В течение трех месяцев игроки не моложе 16 лет будут бороться за звание первого чемпиона ePL. Турнир будет состоять из трех этапов: онлайн-квалификации, клубного плей-офф и финальной стадии.

    Регистрация участников откроется 3 декабря. Онлайн-отборы состоятся в январе и пройдут отдельно на PlayStation 4 и Xbox One. По их итогам каждый из 20 клубов АПЛ отберет себе по 32 игрока (по 16 на PS4 и Xbox One).

    В клубном плей-офф, который пройдет в феврале-марте, определятся 40 сильнейших игроков турнира: по одному на PS4 и Xbox One от каждой команды.

    В финальной стадии (28-29 марта) 40 участников сыграют на обеих платформах и выявят общего чемпиона.

    Матчи заключительного этапа в прямом эфире покажет Sky Sports, также они будут транслироваться в социальных сетях АПЛ.

    Самый быстрый игрок FIFA 19 не Обамеянг и не Мбаппе

    Вундеркинды FIFA 19 – от самых очевидных до самых невероятных

    Структура турнира

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на cyber.sports.ru

    Если у вас был аккаунт на Sports.ru,
    вы можете зайти через него.

    Через несколько секунд вы узнаете, почему cyber.sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться