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    Овечкин стал лицом рекламной кампании World of Warships

    Теги Александр Овечкин World of Warships Другие

    Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снялся в рекламе World of Warships, многопользовательского экшена от Wargaming.

    «Хочу, чтобы каждый осознал: в любом соревновании самое важное — научить игроков никогда не сдаваться. Видеоигры похожи на спорт: победы приходят с тренировками.

    Когда я запустил World of Warships впервые, то быстро понял, что морской командир из меня так себе. Значит, как и на льду, нужно катать и прокачивать навыки — и становиться лучшим», – сказал Овечкин.

    Хоккеист также озвучил четырех командиров кораблей, которых добавят в игру с обновлением 0.7.10. Выход патча запланирован на октябрь.

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