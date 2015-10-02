Овечкин стал лицом рекламной кампании World of Warships

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снялся в рекламе World of Warships, многопользовательского экшена от Wargaming.

«Хочу, чтобы каждый осознал: в любом соревновании самое важное — научить игроков никогда не сдаваться. Видеоигры похожи на спорт: победы приходят с тренировками.

Когда я запустил World of Warships впервые, то быстро понял, что морской командир из меня так себе. Значит, как и на льду, нужно катать и прокачивать навыки — и становиться лучшим», – сказал Овечкин.

Хоккеист также озвучил четырех командиров кораблей, которых добавят в игру с обновлением 0.7.10. Выход патча запланирован на октябрь.