Продажи физических копий FIFA 19 упали на 25% по сравнению с прошлым годом

Портал gamesindustry.biz сообщил, что FIFA 19, вышедшая 28 сентября, стала самой продаваемой игрой в британской рознице на прошлой неделе.

Новая часть футбольного симулятора подвинула Marvel’s Spider-Man, лидировавшую последние три недели, на второе место, а Shadow of the Tomb Raider – на третье.

При этом количество проданных физических копий FIFA 19 снизилось на 25% по сравнению с прошлым годом. Это частично компенсируется увеличившимися продажами цифровой версии игры.

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FIFA 19 великолепна. Пока не нажмешь «начать матч»