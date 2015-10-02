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    Продажи физических копий FIFA 19 упали на 25% по сравнению с прошлым годом

    Теги FIFA Другие

    Портал gamesindustry.biz сообщил, что FIFA 19, вышедшая 28 сентября, стала самой продаваемой игрой в британской рознице на прошлой неделе.

    Новая часть футбольного симулятора подвинула Marvel’s Spider-Man, лидировавшую последние три недели, на второе место, а Shadow of the Tomb Raider – на третье.

    При этом количество проданных физических копий FIFA 19 снизилось на 25% по сравнению с прошлым годом. Это частично компенсируется увеличившимися продажами цифровой версии игры.

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