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    У Роналду лучший и самый сильный удар в FIFA 19

    Теги Лукас Подольски Налдо Златан Ибрагимович Эдинсон Кавани Криштиану Роналду Лионель Месси Серхио Агуэро Гонсало Игуаин Гарет Бэйл Александар Коларов Луис Суарес Фредди Гуарин Халк Роберт Левандовски Кевин де Брюйне Харри Кейн Виктор Айяла FIFA Другие

    EA Sports опубликовала списки футболистов с лучшим ударом и силой удара в FIFA 19.

    Топ-10 по показателю «удар»

    1. Криштиану Роналду («Ювентус»);
    2. Лионель Месси («Барселона»);
    3. Луис Суарес («Барселона»);
    4. Харри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»);
    5. Роберт Левандовски («Бавария»);
    6. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»);
    7. Гарет Бэйл («Реал Мадрид»);
    8. Эдинсон Кавани («ПСЖ»);
    9. Гонсало Игуаин («Милан»);
    10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).

    Топ-10 по силе удара

    1. Криштиану Роналду («Ювентус»);
    2. Халк («Шанхай Теллэйс»);
    3. Фредди Гуарин («Шанхай Шеньхуа»);
    4. Виктор Айяла («Химнасия Ла-Плата»);
    5. Гарет Бэйл («Реал Мадрид»);
    6. Лукас Подольски («Виссел Кобе»);
    7. Налдо («Шальке»);
    8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
    9. Александар Коларов («Рома»);
    10. Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»).

    FIFA 19 вышла 28 сентября, она доступна на ПК, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 и Nintendo Switch. В игре появились Лиги чемпионов, режим выживания и новая механика ударов с таймингом.

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    Карточка Роналду

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