У Роналду лучший и самый сильный удар в FIFA 19

EA Sports опубликовала списки футболистов с лучшим ударом и силой удара в FIFA 19.

Топ-10 по показателю «удар»

1. Криштиану Роналду («Ювентус»);

2. Лионель Месси («Барселона»);

3. Луис Суарес («Барселона»);

4. Харри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»);

5. Роберт Левандовски («Бавария»);

6. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»);

7. Гарет Бэйл («Реал Мадрид»);

8. Эдинсон Кавани («ПСЖ»);

9. Гонсало Игуаин («Милан»);

10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).

Топ-10 по силе удара

1. Криштиану Роналду («Ювентус»);

2. Халк («Шанхай Теллэйс»);

3. Фредди Гуарин («Шанхай Шеньхуа»);

4. Виктор Айяла («Химнасия Ла-Плата»);

5. Гарет Бэйл («Реал Мадрид»);

6. Лукас Подольски («Виссел Кобе»);

7. Налдо («Шальке»);

8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

9. Александар Коларов («Рома»);

10. Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»).

FIFA 19 вышла 28 сентября, она доступна на ПК, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 и Nintendo Switch. В игре появились Лиги чемпионов, режим выживания и новая механика ударов с таймингом.

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