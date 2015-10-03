У Роналду лучший и самый сильный удар в FIFA 19

EA Sports опубликовала списки футболистов с лучшим ударом и силой удара в FIFA 19.
Топ-10 по показателю «удар»
1. Криштиану Роналду («Ювентус»);
2. Лионель Месси («Барселона»);
3. Луис Суарес («Барселона»);
4. Харри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»);
5. Роберт Левандовски («Бавария»);
6. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»);
7. Гарет Бэйл («Реал Мадрид»);
8. Эдинсон Кавани («ПСЖ»);
9. Гонсало Игуаин («Милан»);
10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).
Топ-10 по силе удара
1. Криштиану Роналду («Ювентус»);
2. Халк («Шанхай Теллэйс»);
3. Фредди Гуарин («Шанхай Шеньхуа»);
4. Виктор Айяла («Химнасия Ла-Плата»);
5. Гарет Бэйл («Реал Мадрид»);
6. Лукас Подольски («Виссел Кобе»);
7. Налдо («Шальке»);
8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
9. Александар Коларов («Рома»);
10. Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»).
FIFA 19 вышла 28 сентября, она доступна на ПК, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 и Nintendo Switch. В игре появились Лиги чемпионов, режим выживания и новая механика ударов с таймингом.
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