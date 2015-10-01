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    Рейтинг Ибрагимовича, Роббена и Давида Луиза в FIFA 19 упал на 3 балла по сравнению с прошлым годом

    Теги Златан Ибрагимович Петр Чех Арьен Роббен Давид Луиз Гари Кэйхилл Джо Харт Адриен Силва Маттео Дармиан Морган Шнайдерлин Эшли Уильямс FIFA Другие

    Портал Daily Star опубликовал список игроков FIFA 19, рейтинг которых заметно упал по сравнению с прошлогодней частью.

    Топ-10 футболистов со снизившимся рейтингом

    1. Эшли Уильямс («Сток Сити») – с 82 до 76;
    2. Джо Харт («Бернли») – с 82 до 78;
    3. Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед») – с 80 до 76;
    4. Адриен Силва («Лестер Сити») – с 83 до 79;
    5. Морган Шнайдерлин («Эвертон») – с 83 до 79;
    6. Петр Чех («Арсенал») – с 86 до 82;
    7. Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси») – с 88 до 85;
    8. Арьен Роббен («Бавария») – с 88 до 85;
    9. Давид Луиз («Челси») – с 86 до 83;
    10. Гари Кэйхилл («Челси») – с 84 до 81.

    FIFA 19 вышла 28 сентября, она доступна на ПК, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 и Nintendo Switch. В игре появились Лиги чемпионов, режим выживания и новая механика ударов с таймингом.

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