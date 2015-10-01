Рейтинг Ибрагимовича, Роббена и Давида Луиза в FIFA 19 упал на 3 балла по сравнению с прошлым годом

Портал Daily Star опубликовал список игроков FIFA 19, рейтинг которых заметно упал по сравнению с прошлогодней частью.

Топ-10 футболистов со снизившимся рейтингом

1. Эшли Уильямс («Сток Сити») – с 82 до 76;

2. Джо Харт («Бернли») – с 82 до 78;

3. Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед») – с 80 до 76;

4. Адриен Силва («Лестер Сити») – с 83 до 79;

5. Морган Шнайдерлин («Эвертон») – с 83 до 79;

6. Петр Чех («Арсенал») – с 86 до 82;

7. Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси») – с 88 до 85;

8. Арьен Роббен («Бавария») – с 88 до 85;

9. Давид Луиз («Челси») – с 86 до 83;

10. Гари Кэйхилл («Челси») – с 84 до 81.

FIFA 19 вышла 28 сентября, она доступна на ПК, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 и Nintendo Switch. В игре появились Лиги чемпионов, режим выживания и новая механика ударов с таймингом.

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