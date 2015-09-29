FIFA 19 включила Смолова, Головина и Промеса в список суперзвезд, сменивших клуб

EA Games включила 23 игрока, сменивших клубы этим летом, в список «Ones to watch» в FUT 19.

В течение сезона рейтинг этих игроков будет повышаться за успешное выступление в новых командах.

Стартовый состав

Криштиану Роналду

Гонсало Игуаин

Раджа Наингголан

Алисон

Рияд Марез

Сократис

Жоржиньо

Жуан Канселу

Наби Кейта

Леон Горецка

Квинси Промес

Запасные игроки

Тома Лемар

Малкон

Алекс Витсель

Фред

Фелипе Андерсон

Салиф Сане

Шиме Врсалько

Резервные игроки

Федор Смолов

Мариано

Александр Головин

Ришарлисон

Муса Дембеле

Лингард жаловался на низкий рейтинг в FIFA 19. Его поставили выше Роналду и Месси

FIFA 19 великолепна. Пока не нажмешь «начать матч»