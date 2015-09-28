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    Вышла FIFA 19

    Теги FIFA Другие

    28 сентября состоялся релиз FIFA 19.

    Игра доступна на PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 и Nintendo Switch.

    Стандартная версия игры на PC стоит 2999 рублей, на PS3 и Nintendo Switch – 3499 рублей, на PS4 и Xbox One – 3999 рублей.

    В FIFA 19 появились режимы Лиги чемпионов и выживания, дополнительные правила для быстрых матчей, а также новая механика ударов с таймингом.

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