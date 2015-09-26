На PS4 будет кросс-плей с другими консолями. Начнут с Fortnite

Sony начнет вводить кроссплатформенный мультиплеер с Xbox One и Nintendo Switch в играх для PlayStation 4, об этом компания сообщила в своем блоге.

Первой такой игрой станет Fortnite. Теперь обладатели PS4 смогут участвовать в одних матчах с игроками на консолях Microsoft и Nintendo, а не только на ПК, iOS и Android, как было раньше. Компания сообщила, что открытое бета-тестирование режима стартует уже 26 сентября.

«В политике Sony произошли большие изменения, и в данный момент внутри организации идет планирование их поддержки», – говорится в заявлении Sony.