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    На PS4 будет кросс-плей с другими консолями. Начнут с Fortnite

    Теги Fortnite Playstation 4 Xbox One Другие

    Sony начнет вводить кроссплатформенный мультиплеер с Xbox One и Nintendo Switch в играх для PlayStation 4, об этом компания сообщила в своем блоге.

    Первой такой игрой станет Fortnite. Теперь обладатели PS4 смогут участвовать в одних матчах с игроками на консолях Microsoft и Nintendo, а не только на ПК, iOS и Android, как было раньше. Компания сообщила, что открытое бета-тестирование режима стартует уже 26 сентября.

    «В политике Sony произошли большие изменения, и в данный момент внутри организации идет планирование их поддержки», – говорится в заявлении Sony.

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