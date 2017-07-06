Министерство спорта РФ приравняло киберфутбол к пляжному и мини-футболу

Министерство спортва Российской Федерации признала киберфутбол на уровне с пляжным и мини-футболом.

В рамках Комитета РФС по разновидностям футбола был создан новый подкомитет по интерактивному футболу, чья работа будет направлена на развитие новой дисциплины.



«Мне очень приятно, что Российский футбольный союз оперативно реагирует на современные тенденции, имеющие место в мировом спорте. Признание киберфутбола (интерактивного футбола) дисциплиной футбола явилось результатом слаженной и кропотливой работы наших коллег. От лица РФС хочу выразить искреннюю благодарность президенту РФС и Исполкому РФС за плодотворную кропотливую работу и за активное участие в содействии становления новой дисциплины, также выражаем благодарностьФИФА за поддержку этого начинания. Кроме того, хотелось бы отметить вклад в развитие киберфутбола руководства РФПЛ, которое выразилось в организации и проведении нескольких турниров по данной дисциплине», – заявил генеральный директор РФС Александр Алаев.



На данный момент РФС начал подготовку первого массового соревнования по киберфутболу. Развитие новой дисциплины будет проходить при активном сотрудничестве с Федерацией компьютерного спорта России.