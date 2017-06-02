Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов в интервью Спорт-Экспрессу рассказал о своем увлечении компьютерными играми.

О киберспорте

«Надо понимать, что с этой тенденцией уже не надо бороться – ее надо поддерживать. Киберспорт и ребята, которые просто возле компьютера отдыхают – это разные вещи. Люди, которые против киберспорта, они, наверное, не совсем понимают, что это такое. Это команды, которые собираются, тренируются, проводят большое количество времени вместе. Они тоже выступают на арене, испытывают эмоции от побед – как и в спорте. Шахматы – спорт, но там тоже люди не бегают».

О своем увлечении World of Tanks

«В выходные могу поиграть и два-три часа. Но могу и не поиграть вовсе, потому что я спортсмен, мне нужно тренироваться. В танки в основном играют вечером или ближе к ночи, а мне надо высыпаться, поэтому я не могу себе позволить такого удовольствия».

О самом запоминающемся матче в WoT

«Я был на Т25. Остался один против ИС-8, ИСУ-152 и защитник. Причем я «шотный» был, а они не «фуловые», но у всех по половине жизней было. В итоге затащил. Мне бы, наверное, все аплодировали стоя, если бы вокруг народ стоял».

Тимофей Мозгов посетил гранд-финал 2017 по World of Tanks в качестве специального гостя.