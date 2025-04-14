🏆 PARIVISION выиграла ESL One Raleigh
PARIVISION стала чемпионом ESL One Raleigh.
Гранд-финал закончился со счетом 3:1 в пользу PARIVISION.
За победу PARIVISION заработала 290 тысяч долларов, Spirit за второе место получила 165 тысяч долларов.
Для 17-летнего Алана «Satanic» Галлямова победа стала первой в карьере.
Ростер Spirit во второй раз проиграл bo5-финал на лане. До этого было 5 побед и 1 поражение.
Состав PARIVISION:
- Алан «Satanic» Галлямов (Россия);
- Владимир «No[o]ne» Миненко (Украина);
- Дмитрий «DM» Дорохин (Россия);
- Эдгар «9Class» Налтакян (Россия);
- Андрей «Dukalis» Куропаткин (Россия);
- Филипе «Astini» Астини – тренер (Бразилия).
Состав Spirit:
- Илья «Yatoro» Мулярчук (Украина);
- Денис «Larl» Сигитов (Россия);
- Магомед «Collapse» Халилов (Россия);
- Александр «Rue» Филин (Россия);
- Ярослав «Miposhka» Найденов (Россия);
- Айрат «Silent» Газиев – тренер (Россия).
ESL One Raleigh прошел с 7 по 13 апреля в США. 12 команд разыграли призовой фонд – 1 млн долларов. Результаты турнира доступны на Кибере по ссылке.
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