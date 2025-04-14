🏆 PARIVISION выиграла ESL One Raleigh

Теги Team Spirit Результаты Parivision ESL One Raleigh Dota 2

PARIVISION стала чемпионом ESL One Raleigh.

Гранд-финал закончился со счетом 3:1 в пользу PARIVISION.

За победу PARIVISION заработала 290 тысяч долларов, Spirit за второе место получила 165 тысяч долларов.

Для 17-летнего Алана «Satanic» Галлямова победа стала первой в карьере.

Ростер Spirit во второй раз проиграл bo5-финал на лане. До этого было 5 побед и 1 поражение.

Состав PARIVISION:

  • Алан «Satanic» Галлямов (Россия);
  • Владимир «No[o]ne» Миненко (Украина);
  • Дмитрий «DM» Дорохин (Россия);
  • Эдгар «9Class» Налтакян (Россия);
  • Андрей «Dukalis» Куропаткин (Россия);
  • Филипе «Astini» Астини – тренер (Бразилия).

Состав Spirit:

  • Илья «Yatoro» Мулярчук (Украина);
  • Денис «Larl» Сигитов (Россия);
  • Магомед «Collapse» Халилов (Россия);
  • Александр «Rue» Филин (Россия);
  • Ярослав «Miposhka» Найденов (Россия);
  • Айрат «Silent» Газиев – тренер (Россия).

ESL One Raleigh прошел с 7 по 13 апреля в США. 12 команд разыграли призовой фонд – 1 млн долларов. Результаты турнира доступны на Кибере по ссылке.

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2 комментария
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Ответ loarrat
если сатаник тир-2 кери, то радан вообще тир5 помойка, которая без коллапса даже играть боялся в продоту и взял перерыв?
Хейтеры со стороны всегда так жалко выглядят.
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