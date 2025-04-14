🏆 PARIVISION выиграла ESL One Raleigh

PARIVISION стала чемпионом ESL One Raleigh.

Гранд-финал закончился со счетом 3:1 в пользу PARIVISION.

За победу PARIVISION заработала 290 тысяч долларов, Spirit за второе место получила 165 тысяч долларов.

Для 17-летнего Алана «Satanic» Галлямова победа стала первой в карьере.

Ростер Spirit во второй раз проиграл bo5-финал на лане. До этого было 5 побед и 1 поражение.

Состав PARIVISION:

Алан «Satanic» Галлямов (Россия);

Владимир «No[o]ne» Миненко (Украина);

Дмитрий «DM» Дорохин (Россия);

Эдгар «9Class» Налтакян (Россия);

Андрей «Dukalis» Куропаткин (Россия);

Филипе «Astini» Астини – тренер (Бразилия).

Состав Spirit:

Илья «Yatoro» Мулярчук (Украина);

Денис «Larl» Сигитов (Россия);

Магомед «Collapse» Халилов (Россия);

Александр «Rue» Филин (Россия);

Ярослав «Miposhka» Найденов (Россия);

Айрат «Silent» Газиев – тренер (Россия).

ESL One Raleigh прошел с 7 по 13 апреля в США. 12 команд разыграли призовой фонд – 1 млн долларов. Результаты турнира доступны на Кибере по ссылке.

«Я тоже жду, когда он вернется». Соняша – о карьере Дурачья, отношениях и свадьбе

Мем дня: Паркер заснул во время матча. И получил техлуз