Состоялся релиз Counter-Strike 2
Состоялся релиз CS 2.
Шутер от Valve вышел из закрытой беты.
CS:GO переименовали в Counter-Strike 2, старая версия шутера также пропала с Торговой площадки. CS 2 – бесплатный и доступен для всех игроков.
Если вы не можете скачать обновление CS 2, перезапустите Steam.
Сейчас игроки получили обновление игры на 5,72 ГБ. В твиттере CS 2 появился пост, посвященный переходу на CS 2.
Ранее в твиттере CS 2 появился свежий баннер, посвященный релизу игры.
Также названия играм серии Counter-Strike поменяли название на Твиче.
Автора телеграм-канала «База киберспорта» также сообщил, что ESL Pro League могут доиграть на CS 2.
Странное (и важное) изменение CS 2, которое мы упустили
Знали, что в CS есть принципы честной игры? Их никто не соблюдает
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