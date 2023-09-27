Состоялся релиз Counter-Strike 2

Теги Valve Counter-Strike 2 Dota 2

Состоялся релиз CS 2.

Шутер от Valve вышел из закрытой беты.

CS:GO переименовали в Counter-Strike 2, старая версия шутера также пропала с Торговой площадки. CS 2 – бесплатный и доступен для всех игроков.

Если вы не можете скачать обновление CS 2, перезапустите Steam.

Сейчас игроки получили обновление игры на 5,72 ГБ. В твиттере CS 2 появился пост, посвященный переходу на CS 2.

Ранее в твиттере CS 2 появился свежий баннер, посвященный релизу игры.

Также названия играм серии Counter-Strike поменяли название на Твиче.

Автора телеграм-канала «База киберспорта» также сообщил, что ESL Pro League могут доиграть на CS 2.

Странное (и важное) изменение CS 2, которое мы упустили

Знали, что в CS есть принципы честной игры? Их никто не соблюдает

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Valve

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1 комментарий

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Hollywood Hogan
Главное, что "Русы против Ящеров" вышла, а кантра-то что... та же кантра. То ли дело Русы)
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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