Состоялся релиз Counter-Strike 2

Состоялся релиз CS 2.

Шутер от Valve вышел из закрытой беты.

CS:GO переименовали в Counter-Strike 2, старая версия шутера также пропала с Торговой площадки. CS 2 – бесплатный и доступен для всех игроков.

Если вы не можете скачать обновление CS 2, перезапустите Steam.

Сейчас игроки получили обновление игры на 5,72 ГБ. В твиттере CS 2 появился пост, посвященный переходу на CS 2.

Ранее в твиттере CS 2 появился свежий баннер, посвященный релизу игры.

Также названия играм серии Counter-Strike поменяли название на Твиче.

Автора телеграм-канала «База киберспорта» также сообщил, что ESL Pro League могут доиграть на CS 2.

Странное (и важное) изменение CS 2, которое мы упустили

Знали, что в CS есть принципы честной игры? Их никто не соблюдает