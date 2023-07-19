Riyadh Masters начался

Сегодня, 19 июля, начинается Riyadh Masters 2023.

Чемпионат пройдет с 19 по 30 июля в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. За матчами удобнее следить с нашим расписанием.

Призовой фонд – 15 миллионов долларов. Победитель получит 5 миллионов, серебряные призеры – 2,5 миллиона, бронзовые – 1,7 миллиона.

Россию представят сразу 4 команды – BetBoom Team, 9Pandas, Spirit, Virtus.pro. Страна лидирует по числу игроков, выступающих на Riyadh Masters – 21.

На турнире также сыграют 4 игрока из Украины, 3 из Казахстана и 2 из Беларуси. Лидерство россияне удерживают и по числу тренеров на чемпионате – 6.

Фаворитом турнира считаются Gladiators, в составе которых выступает 21-летний россиянин Антон «Dyrachyo» Шкредов. Ранее команда выиграла 5 из 5 топ-турниров в 2023 году, за которые заработала 1,2 миллиона долларов.

9Pandas и Virtus.pro начнут свое выступление сегодня со стадии плей-ин, где сыграет 12 команд, 8 из которых пройдут дальше. Игры будут идти 19 и 20 июля, команды выступят в разных группах.

Групповая стадия Riyadh Masters пройдет с 21 по 24 июля. На этом этапе останется 16 коллективов, разбитых на две группы. Там свой путь начнут BetBoom Team и Spirit, команды сыграют в разных группах.

4 лучших ростера из каждой группы попадут в верхнюю сетку турнира, занявшие 5-6-е место начнут плей-офф чемпионата с нижней. Плей-офф пройдет с 25 по 30 июля.

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