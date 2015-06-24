«Лукойл» оштрафовал клуб-партнер «Спартака» на миллион рублей за то, что игрок оскорбил мать соперника

Инсайдер Алексей «OverDrive» Бирюков поделился подробностями о роспуске состава Forze по Dota 2.

«Очередной раз доказано, что в Доте больше имбецилов, чем адекватных людей. За этот скрин «Лукойл» оштрафовал Форз на миллион рублей, состав по Доте был инста кикнут!» – написал OverDrive.

Ранее игрок Forze Егор «19teen» Лексютин оскорбил в обычной рейтинговой игре стримера Тимура «ТраВоМаН» Хафизова.

«Лукойл» – спонсор Forze, клуб играет в форме со спартаковским ромбиком.

19 марта Forze объявила о прекращении сотрудничества с составом по Dota 2. Также клуб оштрафовал всех пятерых игроков состава.

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