N0tail: «У меня пять пальцев на руке, но перстня только два. Видимо, нужно еще три»

Капитан OG Йохан «N0tail» Сундштайн прокомментировал победу на The International 2019.

«Камбала [Sports.ru: Fluke по-английски. Другое значение слова – «случайность». Так часто говорили про победу OG на The International 2018] – одна из самых распространенных рыб в море.

Честно, я сам не знаю, что произошло. Мы проснулись утром, и не сразу поняли, что это – гранд-финал The International. Сейчас мы – неудержимая сила в Доте. Не думаю, что кто-то может нас победить.

У меня пять пальцев на руке, но я заработал только два перстня. Видимо, нужно еще три», – рассказал N0tail.

OG выиграла The International 2019 и заработала более 15,6 млн долларов.

Нотейл верил в OG, даже когда команда провалила половину сезона

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