OG стала первым двукратным чемпионом The International

OG обыграла Liquid в гранд-финале The International 2019 со счетом 3:1.

OG уже выигрывала The International в 2018 году. Команда выиграла второй The International тем же составом, что и в прошлом году. Состав заработал 15,6 млн долларов.

The International 2019 прошел с 15 по 25 августа, 18 команд разыгрывали более 34 млн долларов.

Состав OG

🇦🇺 Анатан «ana» Фам

🇫🇮 Топиас «Topson» Таавитсайнен

🇫🇷 Себастьян «Ceb» Дебс

🇫🇮 Йессе «JerAx» Вайникка

🇩🇰 Йохан «n0tail» Сундштайн

🇫🇷 Титоуан «Sockshka» Мерло

У OG нереальная любовь: игроки обожают друг друга, вместе отдыхают и выносят всех

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