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OG стала первым двукратным чемпионом The International

Теги The International OG Team Liquid Dota 2

OG обыграла Liquid в гранд-финале The International 2019 со счетом 3:1.

OG уже выигрывала The International в 2018 году. Команда выиграла второй The International тем же составом, что и в прошлом году. Состав заработал 15,6 млн долларов.

The International 2019 прошел с 15 по 25 августа, 18 команд разыгрывали более 34 млн долларов.

Состав OG

🇦🇺 Анатан «ana» Фам
🇫🇮 Топиас «Topson» Таавитсайнен
🇫🇷 Себастьян «Ceb» Дебс
🇫🇮 Йессе «JerAx» Вайникка
🇩🇰 Йохан «n0tail» Сундштайн
🇫🇷 Титоуан «Sockshka» Мерло

У OG нереальная любовь: игроки обожают друг друга, вместе отдыхают и выносят всех

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