Гранд-финал The International 2019. OG играет с Team Liquid

С 15 по 25 августа в Шанхае проходит The International 2019 – турнир по Dota 2.

18 команд разыгрывают более 34,26 млн долларов.

В финале сражаются европейские команды OG и Team Liquid – чемпионы TI8 и TI7. Победитель получит более 15,58 млн долларов.

Турнирная сетка

Liquid не заслужила финал, PSG.LGD проиграла только из-за дайва в стиле NaVi

Стрим

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