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Mag~ сфотографировался с Евгением Савиным

Теги NaVi The International Андрей «Mag~» Чипенко Dota 2

Тренер Natus Vincere Андрей «Mag~» Чипенко опубликовал фотографию с блогером Евгением Савиным.

Автор канала «КраСава» сейчас находится на The International 2019.

The International 2019 проходит в Шанхае с 15 по 25 августа. 18 команд разыгрывают более 33 млн долларов. Групповая стадия продлится с 15 по 18 августа.

Придумай челлендж для Евгения Савина и выиграй призы от AXE

Следи за The International 2019 вместе с нами: сетка, таблица, трансляции, новости, команды, призовые, даты проведения

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