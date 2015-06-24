Mag~ сфотографировался с Евгением Савиным

Тренер Natus Vincere Андрей «Mag~» Чипенко опубликовал фотографию с блогером Евгением Савиным.

Автор канала «КраСава» сейчас находится на The International 2019.

The International 2019 проходит в Шанхае с 15 по 25 августа. 18 команд разыгрывают более 33 млн долларов. Групповая стадия продлится с 15 по 18 августа.

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