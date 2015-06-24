Virtus.pro проиграла все четыре карты во второй день группового этапа The International 2019

Virtus.pro проиграла Vici Gaming и Natus Vincere на групповом этапе The International 2019.

По итогам двух дней у Virtus.pro одна победа, одна ничья и два поражения. Команда делит пятое место в группе с Evil Geniuses.

17 августа российская команда сыграет с OG в 6:30 по московскому времени, а в 11:30 встретится с Infamous. Четыре лучшие команды из группы выйдут в верхнюю сетку плей-офф, четыре – в нижнюю, а худшая (девятая) – покинет турнир.

The International 2019 проходит в Шанхае с 15 по 25 августа. 18 команд разыгрывают более 33 млн долларов. Групповая стадия продлится с 15 по 18 августа.

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