The International 2019. Группа B. Vici Gaming лидирует, Virtus.pro – на 3-м месте, NaVi – в топ-5

Подошел к концу игровой день группы В The International 2019.

По итогам дня первое место в группе с двумя победами занимает китайская команда Vici Gaming, один из фаворитов турнира. Последнее место в группе делят Ninjas in Pyjamas (Европа) и Infamous (Перу), проигравшие по одному матчу.

Virtus.pro по итогам дня делит второе место с OG: российская команда победила Ninjas in Pyjamas и сыграла вничью с RNG. Украинская команда NaVi закончила день на 4-5-м месте, сыграв две ничьих с OG и Evil Geniuses.

4 лучшие команды группы выйдут в верхнюю сетку, четыре следующие – в нижнюю, а худшая команда группы покинет турнир.

The International 2019 проходит в Шанхае с 15 по 25 августа. 18 команд сражаются за призовой фонд, превышающий 33 млн долларов.

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