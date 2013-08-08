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Победитель The International 2019 получит более 14,5 млн долларов. За последнее место полагается более 80 тысяч

Теги The International Dota 2

Valve анонсировала распределение призового фонда The International 2019.

The International 2019 пройдет в Шанхае с 15 по 25 августа. 18 команд разыграют более 32 млн долларов.

Valve изменила распределение призового фонда – на The International 2018 полагалось больше денег командам, занявшим 2-6-е места, и меньше за 9-16-е места.

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