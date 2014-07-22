Призовой фонд The International 2019 превысил 30 млн долларов и стал крупнейшим в истории киберспорта

Призовой фонд The International 2019 превысил 30 млн долларов за 74 дня и 11 часов после выхода Боевого пропуска.

Призовой фонд The International 2019 обошел призовой фонд чемпионата мира по Fortnite и стал крупнейшим в истории киберспорта. Все обладатели Боевого пропуска получат по 10 уровней.

Battle Pass в Dota 2 вышел в ночь с 8 на 9 мая. Изначальный призовой фонд составил 1,6 млн долларов. 25% от всех продаж, связанных с Боевым пропуском, идут в призовой фонд турнира.

На TI9 сыграют две команды из СНГ: Virtus.pro, прошедшая по очкам DPC, и NaVi, выигравшие СНГ-квалификацию.

Призовой фонд International 2019 – онлайн график

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