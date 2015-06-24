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    Евгений Савин: «Мне кажется, российскому спорту, в том числе и футболу, не хватает красоты и зрелищности киберспорта»

    Теги Евгений Савин EPICENTER Мария "Marple" Ермолина Dota 2

    Блогер Евгений Савин поделился впечатлениями о мейджоре EPICENTER.

    Каким должен быть турнир, чтобы он считался спортивным

    «Во-первых, на него должно прийти очень много людей, должна быть крутая атмосфера на арене, равная конкуренция, очень прокачанные, хорошие команды, хороший призовой фонд и респект, уважение. Мне кажется, самый кайф, это когда людям, болельщикам нравится, их не обманешь. И тогда вот эта атмосфера безумная, люди с ума сходят».

    Зрелищность

    «Мне кажется, российскому спорту, в том числе и футболу, не хватает такой красоты. Не только спортивной составляющей, когда идет заруба, а именно этой зрелищности, элемента такого глобального шоу. В хоккее оно есть, а вот в других видах спорта этого не хватает. То, что я краем глаза увидел, как каждое движение поддерживается болельщиками – это прям охрененно.

    У меня мурашки. Я никогда не думал, что у меня будут мурашки бежать на киберспортивном турнире».

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