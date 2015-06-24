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    Virtus.pro уступила Team Liquid и заняла третье место на EPICENTER

    Теги Virtus.pro Team Liquid EPICENTER Dota 2

    Team Liquid победила российскую команду Virtus.pro со счетом 2:0 в финале нижней сетки плей-офф EPICENTER.

    Европейский состав прошел в гранд-финал турнира, где сегодня встретится с китайской Vici Gaming.

    Virtus.pro покинула турнир на 3-м месте. Команда заработала 100 тысяч долларов и 2100 очков DPC. «Медведи» заняли второе место в итоговом рейтинге сезона и поедут на The International 2019 в августе одним из фаворитов.

    EPICENTER 2019 проходит в Москве с 22 по 30 июня. 16 команд разыгрывают миллион долларов и 15 тысяч очков DPC. 

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