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    Virtus.pro в 4-й раз подряд вышла в гранд-финал мейджора

    Теги Virtus.pro Team Secret The Chongqing Major Dota 2

    Virtus.pro победила Team Secret со счетом 2:1 в финале верхней сетки мейджора по Dota 2 в Чунцине.

    Virtus.pro вышла в гранд-финал турнира, Team Secret сыграет в финале нижней сетки.

    Это четвертый финал мейджора подряд для Virtus.pro – ранее команда выиграла ESL One Birmingham и The Kuala Lumpur Major, а также заняла второе место на Супермейджоре.

    Команда столкнулась проблемами – из-за болезни матч с PSG.LGD пропустил капитан Алексей «Solo» Березин, вместо него выступил тренер Арсений «ArsZeeqq» Усов. Владимир «Rodjer» Никогосян сыграл в том матче с высокой температурой, он все еще болеет.

    The Chongqing Major проходит с 19 по 27 января, 16 команд играют за миллион долларов и 15 тысяч рейтинговых очков.

    Состав Virtus.pro

    Роман «RAMZES666» Кушнарев
    Владимир «No[o]ne» Миненко
    Павел «9pasha» Хвастунов
    Владимир «RodjER» Никогосян
    Алексей «Solo» Березин
    Арсений «ArsZeeqq» Усов (тренер)

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