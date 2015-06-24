Virtus.pro в 4-й раз подряд вышла в гранд-финал мейджора

Virtus.pro победила Team Secret со счетом 2:1 в финале верхней сетки мейджора по Dota 2 в Чунцине.

Virtus.pro вышла в гранд-финал турнира, Team Secret сыграет в финале нижней сетки.

Это четвертый финал мейджора подряд для Virtus.pro – ранее команда выиграла ESL One Birmingham и The Kuala Lumpur Major, а также заняла второе место на Супермейджоре.

Команда столкнулась проблемами – из-за болезни матч с PSG.LGD пропустил капитан Алексей «Solo» Березин, вместо него выступил тренер Арсений «ArsZeeqq» Усов. Владимир «Rodjer» Никогосян сыграл в том матче с высокой температурой, он все еще болеет.

The Chongqing Major проходит с 19 по 27 января, 16 команд играют за миллион долларов и 15 тысяч рейтинговых очков.

Состав Virtus.pro

Роман «RAMZES666» Кушнарев

Владимир «No[o]ne» Миненко

Павел «9pasha» Хвастунов

Владимир «RodjER» Никогосян

Алексей «Solo» Березин

Арсений «ArsZeeqq» Усов (тренер)

Сетка плей-офф

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