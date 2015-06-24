Алишер Усманов: «Киберспорт меня вообще не интересует»

Бизнесмен Алишер Усманов рассказал о своем отношении к киберспорту.

«Это все Стрешинский, меня это вообще не интересует. Это мои молодые бизнесмены, они что-то находят, говорят, это будет интересно, я им даю деньги, они вкладывают. Киберспорт [ESforce] продали Mail.ru, получили хороший трафик для киберспорта. Mail.ru выгодно – все, кто там играет, сидят в Mail.ru. Он ко мне пришел, объяснил, а я сказал: беру».

USM Holdings Алишера Усманова инвестрировал в ESforce, по неподтвержденным данным сумма сделки составила 100 млн долларов. В январе Mail.ru Group купила ESforce более чем за 100 млн долларов.

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