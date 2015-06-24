Redeye: «Если вы жалуетесь, насколько тяжела «работа» киберспортсмена, вам нужно пару недель почистить дороги и мусорные баки»

Ведущий киберспортивных турниров Пол «Redeye» Чалонер раскритиковал профессиональных игроков, жалующихся на трудность своей профессии.

«Я понимаю, что в киберспорте бывает много трудностей, но если вы жалуетесь, насколько тяжела «работа» киберспортсмена, вам нужно пару недель почистить дороги и мусорные баки, поработать в больнице в ночную смену или на других таких же ценных, но гораздо более сложных работах.

Я осознаю, что некоторым людям трудно понять, как сложна могла быть их жизнь, если бы они не стали киберспортсменами. По крайней мере задумайтесь над этим, перед тем как начинать жаловаться о том, как же нелегко играть в видеоигры и получать за это деньги», – написал Redeye в твиттере.

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